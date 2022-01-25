عاجل. وزير التعليم: إعلان مسابقة المعلمين في مؤتمر صحفي بعد 6 أسابيع

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الصحف الإلكترونية عن معايير اختيار المعلمين في مسابقات التعيين المقبلة لا أساس له من الصحة ويمثل اجتهادات وإشاعات.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الوزارة ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد حوالي 6 أسابيع للإعلان عن تفاصيل المسابقة رسميا.