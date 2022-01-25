وزير التعليم يوضح حقيقة التخصصات المتداولة بشأن مسابقة تعيين المعلمين

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان وزارة التربية والتعليم عن التخصصات المطلوبة في مسابقة تعيين المعلمين الجدد التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات، قائلاً: «نحن لم نقرر شيئاً من هذا ولا أعلم مصدر هذا وقلنا لن نعلن شيئاً الآن».

«التعليم» تعلن التفاصيل المتعلقة بالمسابقة بعد 6 أسابيع

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة ستعلن جميع التفاصيل المتعلقة بالمسابقة سواء من حيث الشروط المطلوبة للتعيين أو التخصصات المطلوبة والأوراق بعد 6 أسابيع من الآن، حتى يتسنى للوزارة الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالمسابقة، مشدداً على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي دون الاستناد لمصادر رسمية.

وأكد شوقي، أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الجهات المختصة بالأمر للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالمسابقة، موضحاً أنه سيتم تطبيق أعلى معايير الشفافية في اختيار المعلمين الجدد حتى يتاح تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

أستاذ مناهج تطالب بدليل إرشادي بالمواصفات المطلوبة للتعيين

من جانبها، قالت الدكتورة فايزة الحسيني، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، إن الإعلان عن مسابقة التربية والتعليم بتعيين 30 ألف معلم لمدة خمسة سنوات، جاء في وقته لحل نسب العجز كبيرة في عدد المعلمين، مطالبة بضرورة وجود دليل إرشادي بالمواصفات المطلوبة للتعيين يتضمن أبرز المواصفات والتي تتمثل في أن يكون المعلم ذو شخصية عامة.

وأضافت «فايزة» لـ«الوطن»: «يجب أن يكون المتقدم لديه خلفية في استخدام التقنيات الحديثة في عملية التدريس، وضرورة تطوير برامج إعداد المعلم من الناحية التكنولوجية والتربوية»، مؤكدة ضرورة إنشاء مراكز ترخيص مزاولة المهنة للمعلمين بكليات التربية لمنح المعلمين الدورات التدريبية للازمة للحصول على رخصة مزاولة المهنة.