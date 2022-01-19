رسائل من التعليم لـ المتطوعين والمؤقتين بخصوص مسابقة المعلمين: مفيش أماكن محجوزة

تحولت صفحات الكثير من المعلمين المتعاقدين بالحصة والمتطوعين، ومن سبق لهم العمل في مسابقة الـ36 ألف معلم، على منصات التواصل الاجتماعي، إلى مناشدات للحكومة، بأن تكون لهم الأولوية في مسابقة المعلمين، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين 30 ألف معلم سنويا، على مدار 5 سنوات.

ويبرر المعلمون المتعاقدون، ومن سبق لهم التعاقد خلال السنوات الماضية، مطالبهم، بأنهم أصحاب خبرة في التدريس، والمفترض أن يكون لهم الأولوية في التعيين بالمسابقة، خاصة أنهم علموا لفترة طويلة بدون تثبيت.

التعليم لم تعد من سبق التعاقد معهم بالتعيين

يؤكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مسابقة المعلمين ستكون متاحة للجميع وبالتخصصات التي تطلبها وتحددها الوزارة، لافتا إلى أنه لن يمنح أي شخص ميزة مضافة عن غيره، سواء بالنسبة للمعلم الذي تعاقد بالحصة، أو تعاقد بالتطوع، أو من سبق له العمل ضمن مسابقة عقود الـ36 ألف معلم.

ويقول المصدر، إن الوزارة لم يسبق لها أن وعدت أحدا بالتعيين مع أقرب مسابقة، موضحا أنه سيكون هناك تنسيقا كاملا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن التخصصات المطلوبة للتعيين، حسب احتياجات العمل في المدارس، ونسب العجز في كل صف ومادة ومدرسة وإدارة ومديرية، ومن عمل بالتدريس كمتعاقد أو غيره، سيكون مثل الخريج الذي سيعمل بالتدريس لأول مرة، الكل سواسية في المسابقة دون تمييز أو انتقائية أو فئوية.

شروط المسابقة تنطبق على الخريج والمتعاقدين

يوضح المصدر، أن من يعتقد أن مكانه محجوزا في المسابقة، فهو مخطئ، مشددا على أن الشروط ستطبق على الخريج وذوي الخبرة من المتعاقدين هذا العام، أو القدامى، مؤكدا أن المسابقة، ستكون مؤمنة من أي تدخلات أو وساطات أو محاولات إدخال من لا تنطبق عليهم الشروط، وأنه سيتم تطبيق أعلى معايير الحوكمة فيها، ولا إعلان للشروط أو التخصصات المطلوبة قبل 8 أسابيع.