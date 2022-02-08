إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي خلال ساعات في المدارس.. تقديرات لا درجات

بدأت المدارس الثانوية، في الاستعدادات النهائية لإعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، للفصل الدراسي الأول 2022، بعد مطالبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعلانها في صورة تقديرات، إذ أوضحت العديد من المدارس أنه الإعلان عن النتيجة سيكون خلال ساعات.

موعد إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي

قال الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، إن الإدارة انتهت من أعمال تصحيح الامتحانات، ورصد درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية، مشيرا إلى أنه بمجرد مخاطبة المديرية بإعلان النتيجة، سيتم إعلانها مباشرة.

تحويل الدرجات إلى تقديرات

أوضح محمد حسن، مدير مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات بإدارة العجوزة التعليمية، أن المدرسة انتهت من تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول 2022، التي عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، لافتا إلى أنه تم رصد جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

وأضاف «حسن» في تصريح لـ«الوطن»، أن المدرسة بدأت في تحويل درجات الطلاب إلى تقديرات، تمهيدا لإعلان النيتجة، طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن النتيجة ستكون متاحة في المدرسة، ويمكن لأي طالب الحصول عليها.

موقع إلكتروني لنشر النتائج

أكد حسين عبد الحكيم، مدير مدرسة السعيدية الثانوية بنين بمحافظة الجيزة، أن المدرسة بدأت في إعداد الكشوف النهائية بنتائج الطلاب، تمهيدا لإعلانها، موضحا أن النتيجة سيتم إعلانها في المدرسة من خلال كشوف مجمعة، يمكن لكل طالب معرفة تقديره من خلالها.

وأشار «عبدالحكيم» لـ«الوطن»، إلى أنه سيتم إعلان النتيجة غدا الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير، وسيتم تخصيص موقعا إلكترونيا يمكن للطالب من خلاله، الحصول على النتيجة، بمجرد كتابة الرقم القومي الخاص بكل منهم، لافتا إلى أن المدرسة انتهت من كل الإجراءات المتعلقة بالتصحيح، ورصد الدرجات التي حصل عليها الطالب.