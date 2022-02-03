«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022

حدّدت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022 عقب انتهاء الامتحانات التي عقدت ورقيا على مستوى كل مدرسة، وشملت 70% من الدرجات للأسئلة الموضوعية، أي الاختيار من متعدد، والتي ركزت على الفهم، و30% من الدرجات للأسئلة المقالية وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022 الأسبوع المقبل

وقال سيد حسن، مدير إدارة العجوزة التعليمية، إنّ إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022 سيكون عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد للدرجات وفحص العينة العشوائية للتأكد من نزاهة التصحيح، موضحا أنّ التصحيح يتم بشكل يومي ووسط إجراءات مشددة ومؤمّنة جيدا في جميع المدارس.

وأضاف حسن لـ«الوطن»، أنّ نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022 من المرجح إعلانها الأسبوع المقبل: «يوم الأحد أو الإثنين على أقصى تقدير»، مؤكدا أنّه جرى التنبيه على المعلمين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالتصحيح ودقته، وجرى توزيع أسئلة امتحان كل مدرسة على مدارس أخرى تجنبًا لأي محاولات للتسريب أو الغش.

لا شكاوي في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2022

وأوضح مدير إدارة العجوزة، أنّ أسئلة الامتحانات جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ولم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حولها، وجرى تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا في اللجان الامتحانية.

من جانبه، قال الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، إنّ نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2022 ستعلن الأسبوع المقبل عقب صدور التعليمات الخاصة بها من قبل المديرية، وستكون في شكل تقديرات بداية من الامتياز وجيد وجيد جدا.

وأضاف أشرف لـ«الوطن»، أنّ جميع المدارس سمحت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2022 بدخول الامتحانات بجهاز التابلت للطلاع على المقررات الدراسية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم عليه، موضحا أنّ الامتحانات جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط.