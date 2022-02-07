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«التعليم» توجه بإعلان نتيجة «4 ابتدائي» وأولى وثانية ثانوي في صورة تقديرات

كتب:

كريم روماني
07:16 م | الإثنين 07 فبراير 2022
طلاب يؤدون الامتحانات- أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحانات- أرشيفية

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثاني الثانوي في صورة تقديرات، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022.

وأضافت في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن هذه التعليمات تأتي وفقاً للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2022، والقرار الوزاري رقم 133 لسنة 2021.

 

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