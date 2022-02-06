إنهاء التحاليل الطبية للمسافرين لتشجيع منتخب مصر بالمجان في الدقهلية

أنهت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، إجراء كل التحاليل الطبية اللازمة بالمجان لأبناء الدقهلية المسافرين إلى الكاميرون لتشجيع منتخب مصر في مباراة نهائي أمم إفريقيا، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتشجيع المنتخب الوطني في البطولة، من خلال سفر المشجعين الي مقر إقامة البطولة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمشجعين.

إجراء تحاليل طبية لعشرات المشجعين من الدقهلية

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، إجراء التحاليل الطبية لعشرات المشجعين من أبناء الدقهلية للمسافرين إلى الكاميرون لتشجيع المنتخب الوطني، حيث أجريت مسحة كورونا لهم ، وتطعيم غير المطعمين بلقاح كورونا، واستخراج شهادة التطعيم، والتطعيم ضد الملاريا، والحمى الصفراء، وأكد أن كل ذلك تم بالمجان ودون تحميل المشجعين أي مبالغ مالية.

انطلاق دورة إعداد القادة لأعضاء أندية التطوع

ومن جهة أخرى، نفذت أندية التطوع بالإدارة العامة للشباب بمحافظة الدقهلية مشروع من مشروعات «دورة إعداد قادة لأعضاء أندية التطوع»، والتي تعمل علي تعريف الشباب بمفاهيم التطوع، وتمكين الشباب والنشء، بالإضافة إلى التدريب على الخطوات الأولى اللازمة للعمل التطوعي، وأنواع العمل التطوعي، وأهميته، ومجالاته في ظل رؤية الدولة والقيادة السياسية نحو دمج الشباب في العمل التطوعي ودورهم داخل مجتمعاتهم وتحقيق التنمية المستدامة 2030 بتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، وحامد العزب مدير عام الإدارة العامة للشباب، ونهى المنجى منسق عام أندية التطوع، وذلك بمركز شباب طوخ الأقلام التابع لإدارة شباب السنبلاوين وبمشاركة شباب وأعضاء أندية التطوع.