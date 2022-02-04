العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالدقهلية.. وأشقاؤه: المخدرات السبب

عثر أهالي عزبة خضير التابعة لقرية منشأة الجمال‏ مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، على جثة شاب في الأراضي الزراعية، في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وكشف تحريات المباحث عن هوية الشاب، وبسؤال أشقائه أكدوا أن المتوفي كان يتعاطى المواد المخدرة، وحاولوا علاجه ورفض، مؤكدين وفاته بجرعة مخدرات زائدة.

العثور على جثة بالأراضي الرزاعية

ورد بلاع إلى العميد فتحي هاشم مأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي، بالعثور على جثة في الأرض الزراعية بعزبة خضير، وانتقلت سيارة إسعاف وضباط مباحث مركز منية النصر إلى مكان الواقعة.

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وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي «محمود ف»، 29 سنة، ‏مقيم بقرية النزل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وباستدعاء أشقاء المتوفي وسؤالهم في محضر الشرطة، رجحوا وفاته بجرعة مخدرات زائدة، إذ أنهم حاولوا علاجه ولكنه رفض.

تشريح الجثة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الوفاة وظروفها وملابساتها.