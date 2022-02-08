اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات

دعا المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، القطاع الخاص، لزيادة مشاركته في الفرص الاستثمارية التي توفرها صناعة البتروكيماويات، وما تحققه من قيمة مضافة، وشهدت صناعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة -التي استفادت بقوة من توافر الغاز الطبيعي المدخل الرئيسي لتلك الصناعات- تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، مما انعكس إيجاباً على ارتفاع صادراتها خلال عام 2021 إلى نحو 6.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 45% عن العام السابق، وجعلها من أهم عوامل الطفرة التي حققها إجمالي صادرات مصر خلال العام.

تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات لتتوافق مع تطورات الأسواق العالمية

وأكد الملا -خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عن العام المالى 2023/2022 - أن الوزارة تولي كامل الدعم لصناعة البتروكيماويات التي تتزايد طموحاتها واستثماراتها عاماً بعد عام، وتشهد تطوراً في الخطة والأداء في ظل تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات حتى عام 2030، والدعم الذي تلقاه مشروعاتها من اللجنة العليا للمشروعات البترولية برئاسة الوزير، التي تمنحها الأولوية في التنفيذ والمتابعة باعتبارها صناعة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه جرى تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات لتتوافق مع التطورات التي تشهدها مصر وكذلك التطورات في الأسواق العالمية، مؤكداً أهمية الفرص الاستثمارية التي تتيحها صناعة البتروكيماويات بمشروعات قوية تفتح من خلالها الدولة آفاقاً أكبر للقطاع الخاص لاقتناص الفرص وتكوين شراكات تستفيد من السوق المحلية الكبيرة وظهير مصر الإفريقي والإقليمي والطلب المتزايد على منتجات صناعة البتروكيماويات.

وأشار إلى تنفيذ مصر عدداً من مشروعات القيمة المضافة منها مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجمع العلمين، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية، ومشروع مجمع وادي السيلكون، وغيرها من المشروعات المهمة التي يحتاجها السوق المحلية والتصدير، التي يجري الإسراع بتنفيذها لتدخل على خريطة الإنتاج فى التوقيتات الزمنية المحددة لها.

1.3 مليار جنيه للاستثمارات طويلة الأجل والمشروعات تحت التنفيذ

من جانبه عرض الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة، المؤشرات العامة للموازنة التخطيطية والموقف التنفيذي للمشروعات القائمة والمشروعات تحت التنفيذ والمخططة إقامتها، وقال إن الشركة أدرجت في موازنتها 1.3 مليار جنيه للاستثمارات طويلة الأجل والمشروعات تحت التنفيذ.

دقيقة حداد على الدكتور شريف إسماعيل

شهدت أعمال الجمعية دعوة «الملا» للحضور للوقوف دقيقة حداداً وفاء للدكتور شريف إسماعيل، أحد أوائل رؤساء الشركة القابضة للبتروكيماويات.

وحضر الجمعية التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وهشام لطفي مساعد الوزير للشؤون القانونية، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالوزارة، وممثلو وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة.