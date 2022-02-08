8 مستفيدين من قانون المعاشات الجديد.. ومفاجأة للعمالة غير المنتظمة

تضمن قانون رقم 148 لسنة 2019، الخاص بالتأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات «قانون المعاشات الجديد»، مزايا عديدة منها إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وزيادة المعاشات بصفة دورية وفقًا لأحكام القانون، حيث يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات، كما شدد قانون المعاشات الجديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.

المستفيدون من قانون المعاشات الجديد

وشهدت مواقع البحث عمليات مكثفة، خلال الساعات القليلة الماضية، عن من هم المستفيدين من قانون المعاشات الجديد، وهو السؤال الذي طرحته «الوطن» على مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقال البدوي، إن هناك أكثر من فئة نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد تستحق المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

وأضاف مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لـ«الوطن»، أنّ المستفيدين من المعاشات هم الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم، في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، شروط الاستحقاق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

موقف العمالة غير المنتظمة من قانون المعاشات الجديد

وتابع بأنّ المستفيدين من قانون المعاشات الجديد ليس فقط من خلال درجة القرابة مع صاحب المعاش، لكن القانون الجديد تضمن العديد من المزايا، حيث أنه جاء في نصوصه ما يفيد بأن العمالة غير المنتظمة جاءت ضمن الفئات التي تستحق المعاش، موضحًا أن فئات العمالة غير المنتظمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، هم من تتوافر فيهم الشروط والمستندات التي يجب أن يقدموها عند بدء الاشتراك.

وحول تصنيف تلك الفئة من العمالة غير المنتظمة، قال البدوي، إنه وفقًا لأحكام القانون أدرج الباعة الجائلون وغيرهم من عمال التراحيل، من لا يمارسون النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري، وخدم المنازل، ومحفظو القرآن الكريم، والمرتلون من خدام الكنيسة، وبعض من ملاك الأراضي الزراعية الصغيرة، ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، وبالتالي تستحق صرف المعاشات وفقًا لقانون المعاشات الجديد.