الصحة تستعد لاستقبال أولى شحنات دواء كورونا خلال أيام

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إنّ الوزارة تستعد لاستقبال أولى شحنات دواء كورونا الجديد من إنتاج شركة فايزر قريبًا، وسيتم توزيعه داخل مستشفيات العزل الصحي، ولن يكون متوفرا في الصيدليات.

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنّ هناك 3 أنواع من العقاقير الجديدة المستخدة لعلاج فيروس كورونا، تم الاتفاق عليها، منها ما أُضيف لبروتوكول علاج كورونا.

علاج جديد لعلاج كورونا

وأوضح النادي، أنّ الأدوية الجديدة في مرحلتها الأولى توزع على مستشفيات العزل حتى لا يساء استخدامها في البداية، وتُصرف داخل المستشفيات تحت إشراف طبي كامل، وهي أدوية تُعطى لبعض الفئات، وليست لجميع المصابين، وتؤخذ في الأسبوع الأول من الإصابة، وتعمل على رفع معدلات الشفاء داخل المستشفيات.

متحور أوميكرون السائد على مستوى العالم

وأشار محمد النادي، إلى أن متحور أوميكرون هو السائد على مستوى العالم، ويهاجم الجزء العلوي من الجهاز التنفسي فقط، وهذا شيء أفضل من باقي المتحورات، مؤكدا أنّ معظم الإصابات بالمتحور أعراضها بسيطة ومتوسطة ومعظمهم عزل منزلي، وكذا معظم الحالات الحرجة غير الحاصلة على لقاح كورونا.

وأكد أنّ اللقاحات تعمل على تخفيف الأعراض، وتساعد في تخفيف معدلات الوفيات الناتجة من الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أنهم يواجهون مشكلة في إقناع بعض المواطنين خاصة كبار السن في الحصول على اللقاح.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا خاصة بعد إعلان الوزارة، أمس، خروج 2147 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 374479 مصابا حتى اليوم.