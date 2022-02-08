أسعار شقق سكن مصر ودار مصر وجنة.. اعرف مبلغ القسط الشهري

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أسعار شقق الإسكان المتوسط للمشاريع الثلاث «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، والقسط الشهر الخاص بكل وحدة والذي يتناسب مع الدخل الشهري لكل متقدم، كما حدد الصندوق الشروط الواجب توافرها في المتقدم حتى يتمكن من الحصول على وحدة سكنية.

تعرف على أماكن الشقق السكنية لسكن مصر

مشروع «سكن مصر»، يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر غرب أسيوط - الشروق)، وفيما يتعلق بمشروع «دار مصر» سوف تكون الوحدات في مدن (السادات - و15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر).

بينما يشمل مشروع «JANNA» طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، بمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2، على أن يسدد المواطن 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

مقدم الوحدات السكنية

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق، المقدم الخاص بوحدات الإسكان المتوسط للمشاريع الثلاث (سكن مصر، دار مصر، وجنة).

وتبلغ قيمة المقدم المطلوب لحجز وحدة ضمن مشروع (سكن مصر) 40 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمة المقدم اللازم للحصول على وحدة سكنية من الوحدات السكنية الخاصة في مشروع «دار مصر» مبلغ 60 ألف جنيه.

فيما تبلغ قيمة المقدم اللازم لحجز وحدة سكنية من الوحدات الخاصة بمشروع «جنة» 80 ألف جنيه