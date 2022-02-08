«المتحدة» تهدي منتخب مصر أغنية «شكرا على كل تعبكم» (فيديو)

أهدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أغنية جديدة للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، تقديرًا منها للأداء الرجولي والتمثيل المشرف والمنافسة القوية من لاعبي المنتخب المصري بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال، وخسارة اللقب بصعوبة بركلات الترجيح، في البطولة التي استضافتها دولة الكاميرون.

الأغنية كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول

الأغنية الجديدة التي أهدتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمنتخب المصري من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أدهم دهيمة، ومن توزيع ومكساج إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

شكرا على كل تعبكم

ومن كلمات الأغنية الجديدة: «شكرا على كل تعبكم ومتبكوش وارفعوا راسكم، كملوا أحلامنا الجاية كلنا عارفين إخلاصكم، دايسين بتهدوا في صخر.. حاسين بيكم بالفخر لسه اللي هييجي بتاعكم على كتفكم أحلام مصر».

استقبال بعثة المنتخب الأمس بالورود

ووصلت بعثة منتخب مصر القاهرة قادمة من الكاميرون بعد انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتم استقبال بعثة المنتخب بالورود تقديرا للدور الذى قدموه فى البطولة.

مصر تفوز ببطولة الأمم الأفريقية 7 مرات بتاريخها

وفازت مصر ببطولة الأمم الأفريقية 7 مرات بتاريخها في أعوام 1957 ، 1959 ، 1998 ، 2006 ، 2008 ، 2010، حيث تعد مصر الدولة الأفريقية الأكثر تتويجا بهذه البطولة، وخسر المنتخب المصري البطولة الأخيرة أمام المنتخب النيجيري، بنتيجة 4 / 2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.