«المتحدة» تدعم المنتخب بطائرة لنقل متطوعي وأسر «حياة كريمة» للكاميرون

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن دعمها للمنتخب المصري بطائرة أخرى لنقل أسر ومتطوعي مبادره حياة كريمة إلى الكاميرون، لتشجيع المنتخب المصري في مباراة النهائي أمام السنغال.

تأهل الفراعنة إلى نصف المباراة النهائية في أمم أفريقيا

وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية بعد فوز صعب على منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور بضربات الجزاء الترجيحية.

وخاض المنتخب المصري عددا من المباريات الصعبة أمام منتخبات كوت ديفوار والمغرب واصطدمت بالكاميرون صاحبة الأرض والجمهور وتغلبت عليها بعد شوطين أساسيين وشوطين إضافيين واستطاعت الفوز بركلات الجزاء الترجيحية.

وشهد ملعب مباراة قبل النهائي تشجيعا كبيرا من الجمهور المصري الموجود في الاستاد وأيضًا من الجاليات الافريقية التي شجعت المنتخب المصري، وتألق المنتخب المصري خلال اللقاء وبرز عدد من اللاعبين منهم محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب.

احتفالات الجماهير المصرية بالتأهل

ويعاني المنتخب المصري من عدد من الإصابات، أبرزها محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب كما يعاني المنتخب من إيقافات أبرزها إيقاف كيروش المدير الفني للمنتخب والذي لن يحضر المباراة القادمة في الملعب.

واحتفلت الجماهير المصرية في الشوارع بالفوز على الكاميرون حتى الساعات الأولى من الصباح واحتفل الجمهور بفوز مصر بالمباراة الصعبة التي قدمتها أمام الكاميرون وسط تعنت واضح من الحكم بكاري جساما.

ويسعى المنتخب المصري للفوز بالبطولة الأفريقية الثامنة في تاريخه بعدما أحرز 7 بطولات أفريقية وشغلت المركز الأول والأكثر تتويجًا بالبطولة الأفريقية بينما لم تحقق السنغال أي بطولة أفريقية حتى الآن.