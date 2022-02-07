«المتحدة» تحصل على حقوق بث مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم على ONTIME SPORTS

من باب تقديم الدعم الكامل للمنتخب الوطني نحو حلمه في الصعود من جديد إلى كأس العالم، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شراء حقوق بث مباراة ذهاب اللقاء الفاصل بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي بالمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها بدولة قطر.

مباراة الذهاب بين المنتخبين ستقام في مصر في الـ23 من مارس الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في نهاية نفس الشهر بالعاصمة السنغالية داكار.

ونجح المنتخب المصري في الوصول إلى المرحلة النهائية والفاصلة من تصفيات كأس العالم بعد تصدّر مجموعته بالمرحلة التمهيدية من التصفيات والتي ضمت منتخبات ليبيا وأنجولا والجابون.

وكان آخر لقاء جمع المنتخب المصري ونظيره السنغالي، مساء أمس، بنهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بدولة الكاميرون، ونجحت السنغال في حسم اللقاء لصالحها بضربات الجزاء الترجيحية بعد أن خيم التعادل السلبي على نتيجة اللقاء في وقتها الأساسي وبأشواطها الإضافية.

نهائي البطولة الإفريقية

ولاقى المنتخب الوطني دعمًا كبيرًا من الجماهير ومن القيادة السياسية خلال عمر البطولة، بعد الأداء الرجولي والمشرف الذي قدموه بغالبية مبارياتها، وبعد أن نجح في إقصاء عدد كبير من المنتخبات التي رشحت لحصد هذا اللقب الإفريقي وعلى رأسهم منتخب الدولة المضيفة الكاميرون.

رجل المباراة

وفاز عدد ليس بالقليل من لاعبي المنتخب المصري بجائزة رجل المباراة، خلال لقاءات المنتخب بالبطولة، إذ فاز بها قائد الفريق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مرتين، فيما اقتنصها عدد من اللاعبين لمرة واحد، وهم كلا من (محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي، وأحمد حجازي مدافع نادي اتحاد جدة السعودي، ومحمد النني متوسط ميدان نادي الأرسنال الإنجليزي، ومحمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك).