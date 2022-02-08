تفاصيل معرض «نيبو للذهب» 2022.. انطلاقة مهمة للصناعة بالأسواق العالمية

تنطلق فعاليات معرض «نبيو للذهب» في القاهرة يوم 19 فبراير الجاري لمدة 3 أيام وتنتهي 21 فبراير 2022، وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بتعاون بين وزارة التموين والصناعة واتحاد الغرف التجارية ممثلا في الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

تفاصيل انطلاق معرض نيبو للذهب 2022

وأكد المصيلحي، أن معرض نيبو للذهب 2022 سيكون بداية للإعلان عن صناعة الذهب والمجوهرات، معلنا عن تفاصيل عدة حول المعرض تتلخص في النقاط التالية:

** تنطلق فعاليات المعرض يوم 19 فبراير وتنتهي 21 من الشهر نفسه.

** تنظم المعرض وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين واتحاد الغرف التجارية.

** تمنح مصانع وورش المشغولات الذهبية المساحة في عرض منتجاتهم الذهبية.

** عدد شركات الذهب المتوقع مشاركتها في المعرض يتراوح بين 25 و30 شركة ذهب.

** المعرض يضم لقاءات وندوات حول آخر ما توصل إليه العالم في صناعة الذهب بمشاركة عدد كبير من الخبراء من الدول الأجنبية؛ لمواكبة تطورات صناعة الذهب.

** المعرض سيعلن عن أحدث الأجهزة المستخدمة حاليا في صناعة الذهب ودمغه بالليزر.

** المعرض سيشهد تكريم عدد من رواد صناعة الذهب في مصر.

** المعرض يعتبر أحد آليات استراتيجية دعم وتشجيع كل القطاعات الاقتصادية الوطنية من صناعة وتجارة.

** المعرض يعتبر خطوة مهمة لتوطين صناعة الحلى والمشغولات الذهبية.

** من المتوقع أن يحقق المعرض انطلاقة مهمة للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية فيما يتعلق بصناعة الذهب.

** المعرض سيناقش الاستراتيجية الجاري وضعها مع الجهات الحكومية لوضع الذهب المصري في الأسواق الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تجري حاليا نظام تجريبيا لدمغة الذهب بالليزر بديلا عن الدمغة القديمة للذهب، وذلك لمواكبة نظم الدمغة الحديثة، والذي يقلل من سرقة وغش المشغولات الذهبية.