«التموين» تبحث التعاقد مع إحدى الشركات لإنشاء سيستم دمغة الذهب بالليزر

كشف اللواء عبدالله منتصر، مستشار وزير التموين لشئون مصلحة دمغ المصوغات والموازين، عن أنَّه جار التعاقد مع إحدى الشركات المنفذة لنظام سيستم دمغ الذهب بالليزر والذي سيكون مختص لوضع باركود لكل قطعة ذهب ولكل سبيكة.

بحث التعاقد مع شركة لتأسيس نظام إلكتروني لدمغ الذهب بالليزر

وقال مستشار وزير التموين، في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ ما يجري الآن في مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين هو بحث أكثر من ملف لعدد من الشركات المتقدمة لإتمام التعاقد مع الشركة التي سيتم إسناد لها مهمة تأسيس نظام إلكتروني لـ دمغة الذهب بالليزر وتحديد باركود لا يتكرر مع باركود قطعة ذهب أخرى، قائلا: «باركود نظام الليزر الجديد يعتبر مثل الرقم القومي للبطاقة الشخصية لا يمكن أن يتكرر أو يتشابه مع رقم قومي آخر».

بيع وشراء الذهب القديم متاح طوال الوقت

وأكّد مستشار وزير التموين لشئون مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن أي مواطن لديه مشغولات ذهبية قديمة يستطيع بيعها في أي وقت، مؤكدا أن الذهب القديم المدموغ بالقلم لن يقل في قيمته عتد البيع أو الشراء بسبب نظام الليزر الذي سيتم اعتماده في جمغ الذهب بنظام التكنولوحيا الحديثة.

ونوه إلى أنَّ الذهب القديم لن يقل قيمته على الإطلاق، مؤكدا: «لا يوجد أي ضرر على قيمة الذهب إذا لم يقم المواطن بدمغ الذهب الذي يمتلكه بالليزر، كما أن توجه المواطنين الراغبين في دمغ ما يمتلكوه من ذهب بنظام الليزر هي حرية شخصية منهم ولا يوجد إجبار من الوزارة أو مصلحة الدمغة بشأن هذا الإجراء».

ما هو نظام دمغ الذهب بالليزر؟

وتعتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين نظام حديث في دمغ الذهب بالليزر بديلًا عن دمغة القلم والمطرقة، حيث أكدت وزارة التموين مسبقًا أن النظام الحديث في دمغة الذهب بالليزر يقلل من عمليات غش أو سرقة الذهب، فضلا عن احتواء دمغة الليزر لكل بيانات البائع أو المستهلك للذهب ووزنه ونوع جرام كل قطعة.