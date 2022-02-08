الراحل جرير منصور.. فنان تشكيلي وبطل مصر وإفريقيا في السباحة

تصدر اسم الفنان جرير منصور، تريند منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة، خصوصا بعدما أعلن خبر وفاته، خلال الساعات الماضية، وبدأ الجمهور يبحث عن أعماله من جديد.

بدايات جرير منصور في مجال السينما

ونستعرض خلال السطور الآتية معلومات عن الفنان جرير منصور، هو ممثل مصري بدأ حياته الفنية في السبعينيات، حيث شارك في عدد من الأعمال السينمائية، مثل فيلم «الإنسان يعيش مرة واحدة»، عام 1981، و«انتحار صاحب الشقة»، الذي عُرض في عام 1986، و«ورقة شفرة»، عام 2008، وغيرهم من الأفلام.

«أمير الظلام» سبب شهرة الراحل جرير منصور في السينما

واشتهر الفنان الراحل جرير منصور، وذاع صيته من خلال مشاركته في فيلم «أمير الظلام»، الذي جسد به شخصية رجل يُدعى «ماركوس»، إذ عُرض هذا العمل السينمائي في عام 2002، والذي يُعد من إخراج رامي إمام، وتأليف خالد سرحان.

جرير منصور يدخل مجال الدراما التليفزيونية

وشارك الفنان الراحل جرير منصور، في عدد من الأعمال الدرامية، من خلال بعض الأدوار الثانوية، مثل: «امرأة في ورطة»، عام 2010، و«أزمة سكر»، عام 2010، و«الصفعة»، عام 2012، و«رحيم»، عام 2018، وغيرهم من المسلسلات.

أما عن حياته الشخصية، فكان الراحل جرير منصور، فنانا تشكيليا، وهو من أسرة رياضية، إذ كان بطلًا لمصر وإفريقيا في السباحة، وحاصل على الحزام الأسود في الجودو، إضافة إلى أنه احترف الملاكمة في أمريكا لمدة عامين.

ليلى فوزي تكشف سبب وفاة جرير منصور

وكشفت طليقته وأم ابنته ليلى فوزي، عن سبب وفاته، لـ«الوطن»، إذ قالت إن الراحل جرير منصور، تمت إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أُصيب بعد ذلك بتسمم في الدم.

وأشارت أيضًا ليلى فوزي، إلى أن جنازة الفنان الراحل جرير منصور، ستُقام بعد صلاة الظهر بجامع السلام شارع الهرم بجوار محافظة الجيزة.