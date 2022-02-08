معهد إعداد القادة يعلن نتائج مجالات مهرجان الحرف الشعبية في الجامعات

يختتم معهد إعداد القادة فعاليات مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية الذى عقد تحت شعار «خير بلادي» بأرض الذهب في أسوان، بإقامة معرض لعرض نتاج عمل طلاب الجامعات المشاركين في المهرجان، الذي عقد خلال الفترة من 4-8 فبراير 2022.

إقامة معرض لنتاج عمل طلاب الجامعات المشاركين في المهرجان الأول لمعهد إعداد القادة

جاء ذلك بحضور الاستاذ الدكتور لؤي سعد الدين عميد كلية الهندسة بجامعة اسوان بالنيابة عن الاستاذ الدكتور ايمن عثمان رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علي عباس دندراوي نائب رئيس جامعة أسوان السابق، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وبقيادة الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبدالمنعم الجيلاني وكلاء المعهد، وبالاشتراك مع جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة.

وفي السياق ذاته، أجرى معهد إعداد القادة جولة سياحية لمعبد فيلة لتعريف الطلاب بتاريخ وأثار بلدهم الغالي، وصاحب الفوج لتوضيح المعالم التاريخية للطلاب الدكتور أحمد يحي المدرب في مركز الفنون التشكيلية جامعة حلوان، كما تضمنت فعاليات اليوم الختامي حفل ختامي فني وإعلان نتيجة مجالات التسابق وتوزيع الشهادات.

وأثنى الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة على الأعمال التي قدمها الطلاب في المعرض، موجهًا الشكر لحرصهم على تقديم هذه الأعمال الفنية في أفضل صورة وأبهاها، وتميزها بالإبداع، حيث اشتهرت مصر على مدار تاريخها بفنونها التراثية وحرفها الشعبية وصناعها المهرة الذين أبدعوا في شتى المجالات والفنون، ولهذا يأتي دور معهد إعداد القادة في تأصيل فكرة الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، عن طريق إقامة الدورات التدريبية وورش العمل لعمل معارض فنية للحرف الشعبية التي من شأنها الحفاظ على تراثنا الشعبي من الاندثار، والسعي لإقامة مشروعات صغيرة ومشروعات متناهية الصغر، حيث يعد التراث الشعبي بمختلف أشكاله وأنواعه أحد المكونات الرئيسية للهوية المصرية.

وأشار الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين عميد كلية الهندسة، في كلمته بالنيابة عن رئيس جامعة أسوان، إلى أن أعمال المعرض اليوم تعد ثمار المهرجان ويعبر عن إبداعات طلاب الجامعات، حيث يساهم هذا المهرجان على إحياء التراث الشعبي لكل محافظة من محافظات الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة ايمان وجدي عضو لجنة التحكيم، وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي المساعد ووكيل كلية التربية النوعية جامعة أسوان أن هذا المهرجان الأول يعد انطلاقة هامة للاهتمام بالحرف الشعبية وتطويرها وفقا لرؤية مصر 2030.

وأفاد الأستاذ الدكتور محمود حامد رئيس لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، أن هذا المهرجان عمل طفرة وشيء رائع من إبداعات هؤلاء الشباب، مثنيا على الجامعات التي شاركت بطلاب كليات غير فنية داعيا هؤلاء الطلاب أن يكونوا نواة في الجامعات؛ لاستقطاب زملائهم من الكليات المختلفة وأخذ خبراتهم من زملائهم الطلاب من الكليات الفنية.

وأعلن سيادته نتائج المسابقة كالتالي حيث حصل على جائزة الإبداع والتميز كلا من جامعة أسيوط، حلوان وأسوان، وحصل على جائزة المستوى الأول كلا من جامعة المنيا والمنوفية والوادي الجديد، وحصل على جائزة المستوى الثاني كلا من جامعة دمياط، مدينة السادات، دمياط، كما حصل على جائزة المستوى الثالث كلا من جامعة عين شمس وسوهاج وكفر الشيخ، وحصل على جائزة لجنة التحكيم كلا من جامعة الاقصر والمنصورة والأزهر، وجائزة المشاركة الفعالة حصل عليها كلا من جامعة الزقازيق، قناة السويس، جنوب الوادي، بني سويف، وبنها.

حفل فني يقدمه لكورال «تربية نوعية» أسوان

واختتمت فعاليات، اليوم، بحفل فني قدمه فريق كورال كلية التربية النوعية جامعة أسوان بقيادة دكتور محمد عبد الحميد راشد عميد كلية التربية النوعية جامعة أسوان.