عرض طالبين متهمين بقتل مشرف أمن جامعة حلوان على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض طالبين متهمين بقتل مشرف الأمن بجامعة حلوان فرع كلية التكنولوجيا والتعليم بمنطقة الأميرية، نتيجة الاعتداء عليه وضربه على رأسه بعصا وسقط جثة هامدة، على الطب الشرعي للكشف عن تعاطي المخدرات وهل وقت ارتكاب الواقعة كان المتهمان تحت تأثير المخدرات من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الأميرية إخطارا من مستشفى المطرية العام بوصول شخص يعاني من تهشم في عظام الجمجمة ونزيف حاد ولفظ أنفاسه أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين وجود جثة شخص يدعى حسن سليم إسماعيل، 36 عاما، في طوارئ مستشفى المطرية العامة، وبالفحص تبين إصابته بكسر وتهشم في عظام الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء شهود العيان.

التحريات

وكشفت تحريات المباحث بأن المجني عليه يعمل مشرف أمن في كلية التكنولوجيا والمعلومات بدائرة قسم شرطة الأميرية والتابعة لجامعة حلوان، وأضافت التحريات أنه أثناء مباشرة المجني عليه مهام عمله، وجد طالبين يستقلان دراجة نارية وعندما استوقفهما ورفض دخولهما الكلية بالدراجة النارية وطلب منهما الاطلاع على الكارنيهات الخاصة بهما والتي تثبت بأنهما طالبان في الكلية، ولكنهما رفضا وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى التشابك بالأيدي واعتدى الطالبان على المجني عليه بواسطة عصا خشبية، كما اعتديا على فرد أمن آخر حاول منعهما من الاعتداء على زميلة، وأسفر الاعتداء عن وفاة مشرف الأمن وإصابة زميله وتم نقلهما إلى مستشفى المطرية العام.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أيَّداها واعترفا بالاعتداء على مشرف الأمن ولم يتعمدا قتله، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرضهما على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.