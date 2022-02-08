ريان بتاج ملائكي.. تمثال لشهيد البئر يصممه طالب بفنون المنيا

«شهيد البئر» الطفل ريان، أصبح حديث العالم وتحولت قصته إلى إيقونة هزت مشاعر العالم بأسره، فبعد سقوطه في البئر، استمرت محاولات إنقاذه لأيام متصلة على أمل خروجه حيا، وبين اليأس والرجاء استمرت الدعوات ولم ينقطع الأمل، ولكن بعد الوفاة أقشعرت أجساد الجميع، وبكى كثيرون حزنا على الطفل الذي ظل يصارع الموت لـ 5 أيام داخل بئر عمقه 60 مترا دون طعام أو شراب أو حتى أوكسجين.

ومن بين الذين حاولوا تخليد قصة بطولة الصبي الصغير، ديفيد وجيه مينا، 21 عاما، من أبناء مدينة ملوي، طالب بقسم النحت بالفرقة الثالثة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، ففي خلال يوم واحد صمم تمثالا للطفل ريان يرتدي تاجا، ليتوج فارسا وأميرا للإنسانية: «مأساة ريان حركت ضمير البشرية ووحدت قلوب الجميع، الذين شعروا بألم ومعاناة الطفل داخل البئر».

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تاج يزين تمثال ريان

استخدم «ديفيد»، الطين الأسواني في نحت التمثال: «وضعت على رأسه تاجا كرمز له باعتباره ملاكا»، مضيفا: «الطفل واجه أياما صعبة، وحينما بدأت تصميم التمثال كان عندي أمل أنه سيظل على قيد الحياة، ولكن بعد إعلان وفاته تألمت كثيرا ولم أستطع حبس دموعي».

وتابع: «كان عندي أمل أن ينتهي التمثال تزامنا مع إعلان خروج الطفل من البئر، غير أنه رحل وسيظل التمثال تخليدا لذكراه، واخترت التاج الملائكي كدلالة على برائته، ولأنه أصبح أيقونة العالم».