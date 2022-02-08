«الصحة» تقدم خدمات الفحص الطبي بالمجان لكبار السن.. «منها رسم القلب»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، عن توفيرها لـ12 فحصا طبيا مقدما إلى المواطنين كبار السن بالمجان، وذلك في إطار برنامج الرعاية الصحية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل برنامج الرعاية الصحية لكبار السن والذي يستهدف مختلف المواطنين من عمر 65 عاماً فأكثر، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية التي يشملها البرنامج.

الفحوصات الطبية التي يشملها برنامج الرعاية الصحية لكبار السن

ووفقاً لما أعلنته وزارة الصحة والسكان فإن الفحوصات الطبية التي يقدمها برنامج الرعاية الصحية لكبار السن تنقسم إلى أولا فحوصات إكلينيكية عامة، وثانياً فحوصات معملية، وأخيراً فحوصات غير معملية، وهي كالتالي:

فحص إكلينيكي عام

1 - قياس ضغط الدم.

2 - قياس كتلة الجسم.

3 - فحص حدة النظر.

4 - تقييم نفسي وتغذوي.

5 - فحص كل من الفم والأسنان.

فحوصات معملية

1 - سكر عشوائي.

2 - سكر تراكمي.

3 - وظائف الكلى.

4 - قياس نسبة الهيموجلوبين.

5 - قياس نسبة الدهون والكوليسترول.

6 - الدم الخفي في البراز.

فحوصات غير معملية

1 - رسم قلب.

2 - سونار «موجات فوق صوتية» على كل من البطن والحوض. وفي السياق ذاته، كانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت من خلال صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» أنه من يريد الاستفادة بالخدمات الصحية والنفسية التي يقدمها برنامج الرعاية الصحية لكبار السن، عليه أن يتوجه إلى أقرب منشأة صحية من أجل الكشف مع تقديم العلاج بشكل مجاني.

خط ساخن لمعرفة أقرب منشأة صحية

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه من أجل معرفة كبار السن لأقرب منشأة صحية لهم، عليهم الاتصال بالخط الساخن الذي حددته وزارة الصحة وهو 15335.