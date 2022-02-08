محافظ أسيوط ونواب يتفقدون تطويرات مستشفى منفلوط النموذجي: على أعلى مستوى

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولاته الميدانية بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد للوقوف سير العمل ومتابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على خطوات استكمال الأعمال والتي يجرى انشاؤها ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم تنفيذاً لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030، ورافقه خلال الجولة النائب حسام حلمي ماضي عضو مجلس النواب والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابه والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل مديرية الصحة والدكتور إيهاب عبدالحكم مدير مستشفى منفلوط ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى المستشفى الجديد من أعمال التشطيب بمختلف أقسام المستشفى فضلاً عن استكمال أعمال تركيب شبكات الأكسجين والغازات واستمع من المهندس المسئول إلى معدلات التنفيذ التي وصلت إليها مشددًا على الإسراع في معدلات التنفيذ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن كما التقى المحافظ مدير المستشفى ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع وطالبهم بسرعة نهو الأعمال ومراعاة المعايير القياسية في أعمال التشطيب بمختلف أقسام المستشفى وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان.

وأعلن المحافظ عن تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجدول الزمني المقرر وتشغيل المستشفى في المواعيد المحددة سابقًا لخدمة أهالي مركز ومدينة منفلوط والقرى التابعة لها مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع وهو ما يظهر جليًا في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فضلاً عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا والتي يلبلغ عددها 136 وحدة ومركز صحي ما بين تطوير واحلال كلي يجرى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتوفير الخدمات للمواطنين.