محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الجارية في تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد للوقوف على الأعمال الجارية ومتابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على خطوات استكمال الأعمال والتي يجري إنشاؤها ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم وتنفيذاً لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة النائب حسام حلمي ماضي وإبراهيم نظير وحمادة زهير، أعضاء مجلس النواب، وحمادة زين قرشي ومصطفى كحيلي، عضوا مجلس الشيوخ، ومحمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، والدكتور إيهاب عبدالحكم، مدير مستشفى منفلوط، وممدوح جبر، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

مستشفى منفلوط الجديد

وتفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى المستشفى الجديد من أعمال التأسيس والتشطيب، فضلاً عن استكمال أعمال تركيب شبكات الأكسجين.

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس المسئول إلى معدلات التنفيذ التي وصلت إليها، مشدداً على الإسراع في معدلات التنفيذ للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.

تقديم الدعم وتذليل العقبات للانتهاء من الأعمال الجارية

وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من الأعمال الجارية طبقاً للجدول الزمني المقرر وتشغيل المستشفى في المواعيد المحددة سابقاً لخدمة أهالي مركز ومدينة منفلوط والقرى التابعة لها، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع، وهو ما يظهر جلياً في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتوفير الخدمات للمواطنين.