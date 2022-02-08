«الصحة» تطلق 3 قوافل ضمن «حياة كريمة».. 12 تخصصا لخدمة المواطنين مجانا

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي لها، عن إطلاق 3 قوافل طبية جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة للكشف المبكر عن الأمراض السارية وغير السارية وفحص المواطنين الذين يترددون على القوافل الطبية وصرف الأدوية اللازمة، وتحويل الحالات الحرجة التي تحتاج للمتابعة الطبية.

المحافظات التي ستتواجد بها القوافل الطبية

وحددت وزارة الصحة، المحافظات التي ستنطلق منها القوافل الطبية، وهي: «الجيزة، الإسكندرية، والوادي الجديد»، ومن المقرر أن تستمر القوافل الطبية لمدة يومين حتى 9 فبراير الحالي.

أماكن القوافل الطبية بالمحافظات

وعن الأماكن المقرر وجود القوافل الطبية بها، حددت وزارة الصحة أماكن القوافل الطبية تيسيرا على المواطنين للذهاب إلى القوافل الطبية التي سيتردد عليها على المواطنين، للكشف الطبي في التخصصات المختلفة، وهي:

- قرية الخير والنماء والزراعة 10 مركز الفرارة محافظة الوادي الجديد.

- القبابات حي أطفيح محافظة الجيزة.

- قرية محسن مركز المنتزة بمحافظة الإسكندرية.

التخصصات الطبية المتوفرة بالقوافل الطبية

وأكدت الوزارة، أنّ التخصصات تشمل: «الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، العظام، الجراحة، الرمد والأسنان، القلب، الجلدية، الخدمات والأشعة، والتحاليل»، مشيرة إلى أنّ الكشف مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

توفير الادوية للحالات التي تردد على القوافل الطبية

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنّه يتم صرف جميع الأدوية التي يحتاجها المترددين على القوافل الطبية والخضوع للكشف الطبي والفحص وفقا للتخصصات الطبية المتاحة، وسيتم تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات التابعة للصحة وإجراء العلميات اللازمة للحالات التي تستحق التدخل الجراحي، ويأتي دور القوافل الطبية تنفيذا لأجندة الصحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.