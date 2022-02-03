الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 214 ألف مواطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ 214 ألفا و346 مواطنا من خلال 160 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي. ويأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

عقد ندوات تثقيف صحي

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 30 ألفا و344 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 43 ألفا و603 ندوات تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى تحويل 2476 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

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وأكد «عبد الغفار»، في بيان له، اليوم الخميس، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا في أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

نهدف لرفع المشقة عن المواطن

من جانبها، ذكرت الدكتورة وفاء الصادق مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى رفع المشقة والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الهمم في تلقي الخدمات الطبية، إذ تم توقيع الكشف الطبي على 15 ألفا و392 مواطنا بأسوان، 12 ألفا و602 مواطن بأسيوط، 10 آلاف و99 مواطنا بالإسكندرية، 7 آلاف و620 مواطنا بالإسماعيلية، 3 آلاف و369 مواطنا بالأقصر، 1804 مواطنين بالبحر الأحمر، 15 ألفا و349 مواطنا بالبحيرة، 10 آلاف و608 مواطنين بالجيزة، 7 آلاف و553 مواطنا بالدقهلية، 1765 مواطنا بالسويس، 11 ألفا و602 مواطن بالشرقية، 5 آلاف و478 مواطنا بالفيوم.

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وأضافت «الصادق»، أنه تم تقديم الخدمة لـ 16 ألفا و581 مواطنا بالقاهرة، 9 آلاف و110 مواطنين بالقليوبية، 8 آلاف و790 مواطنا بالمنوفية، 10 آلاف و678 مواطنا بالمنيا، 3 آلاف و777 مواطنا بالوادي الجديد، 9 آلاف و897 مواطنا ببني سويف، 1802 مواطن بجنوب سيناء، 9 آلاف و336 مواطنا بسوهاج، 8 آلاف و448 مواطنا بكفر الشيخ، 2569 مواطنا بمطروح، 5 آلاف و314 مواطنا بقنا، 10 آلاف و730 مواطنا بالغربية، 14 ألفا و73 مواطنا بدمياط.