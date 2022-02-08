الخطيب يقطع برنامجه العلاجي لمؤازرة لاعبي الأهلي أمام بالميراس

قال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق الذين كانوا ضمن بعثة المنتخب الوطني الحاصل على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون، وصلوا إلى الإمارات؛ للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية، وكان في استقبالهم المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وعقد مع اللاعبين جلسة مغلقة.

اللاعبون تعرضوا لضغوط نفسية كبيرة

وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن اللاعبين تعرضوا لضغوط نفسية كبيرة، وشعروا بحزن شديد نتيجة لعدم الفوز بالبطولة وإسعاد الجماهير المصرية.

وتابع المدير التنفيذي للنادي الأهلي: «موسيماني لديه خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه الحالة، ومررنا بها منذ فترة قصيرة بعد البطولة العربية، وهذا قدر الفرق واللاعبين الكبار الذين يجب عليهم إجادة التعامل مع المشكلات الصعبة، وفي النادي الأهلي لدينا مهمة وهدف واضح ولا نشغل أنفسنا بالتحديات التي تواجهنا في البطولة بقدر ما نشغل أنفسنا بالأهداف التي نريد تحقيقها، وأول هذه الأهداف هو إسعاد جماهير كرة القدم المصرية بشكل عام وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص».

الخطيب قطع برنامجه العلاجي لدعم اللاعبين

وأشار «شلبي» إلى أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، قطع برنامجه العلاجي من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن كل فرد في منظومة القلعة الحمراء، يؤدي دوره على أكمل وجه: «ينقصنا أن يكون التوفيق حليفنا وأن يكون اللاعبون موفقين في مباراة بالميراس مثل المباراة السابقة».

كل مسحات اللاعبين سلبية

وأكد أنه حتى الآن، كل المسحات التي أجراها اللاعبون سلبية، ويتم إجراء مسحات كل فترة؛ لأن الإمارات لديها كل الخدمات الطبية المتقدمة التي تتعامل مع وباء كورونا.

ولفت المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إلى أن الاشتراطات الصحية تطبق بالكامل حتى بالنسبة للاعبين الذين وصلوا أمس الاثنين: «الكل يرتدي الكمامة وممنوع أي اصطحاب ضيوف من الخارج وهناك حالة تركيز مفروضة من المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة».

ويواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي، بطل أفريقيا، فريق بالميراس البرازيلي، في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان بالإمارات في نصف نهائي كأس العالم للأندية.