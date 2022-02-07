وزير الرياضة يدعم الأهلي قبل مواجهة بالميراس: «كأنه المنتخب دلوقتي»

وجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر كل الجهات التي سهلت وجود جسر جوي من مصر إلى الكاميرون لنقل المشجعين لدعم منتخبنا الوطني الذي شارك في منافسات كأس الأمم الأفريقية، وانتهت بتتويج المنتخب السنغالي لأول مرة في تاريخه.

وقال «صبحي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور: «دائما ما نجد الشعب المصري ملتفا في الأحداث القومية، ونرجو في هذه الفترة ألا يكون النقد غير البناء هو الأولوية».

رسالة إلى المحللين

ووجه وزير الرياضة رسالة للمحللين، مردفًا: «نتمنى من المحللين والخبراء أن يقولوا أراءً تقدم الفائدة، مش عادتي أطلع كتير، لكن لازم أكمل رسالتي كوزير، محدش هيستفاد لما منبقاش جنب الفريق، وكلنا معندناش خيار تاني إلا دعم الفريق».

وأكد، على ضرورة تقديم الدعم للمنتخب الوطني وتشجيع لاعبيه، كما أعلن عن دعمه للنادي الأهلي الذي يخوض فريق كرة القدم به، مباراة مصيرية ضد بالميراس البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات: «مفيش وقت ولازم منتخب مصر هو الأولوية وأخاطب من يدير الدوري المصري، ونتمنى أن يقدم الأهلي أداء رائعا ونتمنى له تحقيق أفضل النتائج لأنه زي منتخب مصر دلوقتي له الأولوية وبعد انتهاء مونديال الأندية يجب أن يكون المنتخب هو الأولوية».

مرحلة مهمة بعد نهاية المونديال

وواصل: «بعد انتهاء مونديال الأندية لازم يبقى في وقفة جامدة وجادة لأن التأهل إلى كأس العالم لن يكون سهلا على الإطلاق، وكل التوفيق للنادي الأهلي الذي يمثل مصر في كأس العالم للأندية».