اتحاد الكرة: لاعبو الأهلي بالمنتخب سيعودون للقاهرة قبل السفر للإمارات

قال خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن أفراد المنتخب الوطني تحركوا في وقت باكر للوصول إلى ملعب المباراة، قبل غلقه بسبب قدوم رئيس الكاميرون لحضور حفل الختام.

وأكد خالد الدرندلي: «اللاعبون يتعاملون بجدية وإصرار وعزيمة، ناس عندها ولاء لمصر وللمنتخب وكله عاوز يحقق الفوز، لأن ده تاريخ لهم».

ولفت، إلى أن كل اللاعبين سيعودون إلى مصر على الطائرة التي ستتحرك في الساعة الرابعة فجرا، بما فيهم المحترفون ولاعبو الأهلي: «كلهم سيتحركون إلى أوروبا والإمارات».

كيروش يتابع المباراة من المدرجات

وأضاف الدرندلي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد موسى وهاني حتحوت مقدمي برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش يجلس في المدرج أمامنا، وملعب المباراة يشهد حفلا ختاميا رائعا .. حاجة شيك أوي».

تمني تحقيق النصر

وأعرب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تمنيه التوفيق للمنتخب الوطني وأن يكلل الله مجهودات اللاعبين طوال البطولة بتحقيق الفوز على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية للبطولة بعد قليل.

تخصيص مساحة كبيرة من ملعب المباراة للجماهير المصرية

وأشار، إلى تخصيص مساحة كبيرة من ملعب المباراة للجماهير المصرية: «أتمنى أن يحدثوا تأثيرا قويا في الملعب، ونتمنى الفوز في المباراة ونثق في أداء اللاعبين، ويستحقون الاحترام والتقدير، لأن التركيز والإصرار في هذه الظروف ليس أمرا سهلا على الإطلاق».