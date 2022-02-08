شقيقة هايدي ضحية الابتزاز بالشرقية: أختي جتلي في المنام وقالت عاوزة حقي

قالت نرمين شقيقة الطفلة «هايدي»، التي انتحرت بـ«حبة الغلة» السامة في محافظة الشرقية، إثر ابتزازها بصور خادشة للحياء، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شقيقتها زارتها في المنام مرتين مرددة: «عاوزة حقي».

شقيقة هايدي: عاوزين القصاص لأختي

وأضافت «نيرمين»، خلال تواجدها أمام محكمة جنايات الزقازيق، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين الخمسة بابتزاز شقيقتها، اليوم الثلاثاء، أن عائلتها تطالب بالقصاص لشقيقتها، ومحاكمة المتهمين بابتزازها، محاكمة عادلة، مشيدة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة في غضون 10 أيام فقط من وقوع الحادثة.

وتابعت شقيقة هايدي: «أختي مظلومة أنا مش مصدقة أنها ماتت، وعاشت فترة صعبة أثناء ابتزازها حتى أنهت حياتها مستخدمة حبة الغلة السامة، مضيفة: «حسبي الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم منهم».

وتنظر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين الخمسة بابتزاز الطفلة هايدي، بصور خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمطالبة أسرتها بمبالغ مالية.

إحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات

وكانت النيابة العامة أمرت، بإحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتهديد المجني عليها الطفلة هايدي وشقيقتها، عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإفشائهم صورًا خادشة منسوبة للأولى، واعتدائهم على حرمة حياتها الخاصة، وعلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وبناء على التحقيقات وسؤال عدد من أفراد الأسرة، تم توجيه الاتهامات لـ5 أشخاص، هم جارة الضحية «غندورة» مقيمة بكفر الحاج علي، 50 سنة، وابنتيها «منى» و«عزة»، وابن شقيقة الأولى وصديقه، بالتسبب في وفاتها بعد ابتزازها بنشر صور مفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بغرض الحصول على مبالغ مالية منها، وذلك انتقامًا من المجني عليها بعد نشوب مشاجرة بين المتهمة الأولى والمتوفاة ووالدتها، بسبب لهو وخلافات الأطفال.

وألقت الشرطة، القبض على المتهمين الأربعة، وفي وقت لاحق ألقت القبض على المتهمة الخامسة، الذين يتم محاكمتهم جميعًا اليوم.