ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بالمستشفيات 14% خلال الأسبوعين الماضيين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس الاثنين، اجتماعه الأسبوعي مع مساعديه بوزارة الصحة، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

جاء الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

واستهل الوزير اجتماعه بشكر الأطقم الطبية في المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، تقديراً لجهودهم المستمرة في تقديم الرعاية الصحية الأمثل للمرضى منذ بداية الجائحة.

«عبدالغفار» يؤكد توافر التجهيزات والأدوية اللازمة بالمستشفيات

كما تابع الوزير، خلال الاجتماع الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، واطلع على التقارير الدورية الخاصة بكل محافظة، فضلاً عن متابعة نسب تردد المرضى وتوزيعهم على المستشفيات ونسب إشغال الأسرة الداخلية وأسرة الرعاية المركزة، مؤكداً توافر جميع التجهيزات والمستلزمات والأدوية اللازمة بالمستشفيات.

واطمأن الوزير على تطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، مؤكداً الالتزام بأحدث بروتوكولات العلاج في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية وفقاً للتحديثات الأخيرة، حرصاً على صحة وسلامة المريض.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن نسب شفاء مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات ارتفعت بنسبة 16% خلال الأسبوعين الماضيين (الأسبوع الأخير من شهر يناير، والأسبوع الأول من شهر فبراير)، فضلاً عن ارتفاع معدلات خروج المرضى من المستشفيات خلال تلك الفترة بنسبة 14%.

ولفت «عبدالغفار»، إلى انخفاض مدة احتياج مرضى فيروس كورونا للإقامة بالمستشفيات خلال الموجة الخامسة من الجائحة، مقارنة بالموجات السابقة، فضلاً عن انخفاض نسب دخول المرضى للرعايات المركزة ومدة البقاء بها.

وقال إن الوزير وجه باستمرار المرور الدوري على المستشفيات في جميع المحافظات لمتابعة مستوى الأداء الخاص بالفرق الطبية، ومتابعة تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتجهيز المستشفيات والتأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات.

ولفت إلى متابعة الوزير لحالات مرضى العزل المنزلي من خلال اطلاعه على التقارير الخاصة بهم، مؤكداً تقديم جميع الخدمات اللازمة لهم من خلال الخط الساخن للوزارة "105" أو من خلال خدمة الرسائل النصية 1440.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء وائل الساعي، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فوزي السودة، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فضلاً عن المشاركة بـ الـ"فيديو كونفرانس" لجميع وكلاء وزارة الصحة والسكان بالمحافظات، ومديري المديريات.