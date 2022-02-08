مواطن يحوّل شارعا بالمنيا جراجا لسيارته.. والمحافظ يوجه بإزالته

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بإزالة حالة تعدٍ على مدخل أحد التفرعات الجانبية بشارع عدلي يكن، بحي شمال المدينة أمام المقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية بالمنيا.

سيارة تعطل مدخل الشارع

ولاحظ المحافظ أثناء جولته لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المقر الرئيسي لهيئة الإسعاف، تعدي أحد المواطنين على مدخل الشارع؛ مما أدى إلى إغلاق الشارع وعرقلة دخول السيارات، إذ أقام المواطن غرفة بجانب الشارع كجراج لسيارته وأغلق الشارع من الناحية الشرقية المطلة على فرع هيئة الإسعاف، وتبين أنه هذا الوضع موجود منذ سنوات.

وشدد المحافظ، على ضرورة التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة التعدي بكافة أشكالها والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، ومنع تعدي أي مواطن على ممتلكات للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات في جميع شوارع المحافظة؛ لإعادة الانضباط للشارع المنياوي.

إزالة المخالفة على الفور

وتنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، نفذت الوحدة المحلية على الفور أعمال الإزالة للتعدي على الشارع وتم رفع الإشغالات وفتح الشارع أمام المواطنين.

كما كلف المحافظ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، والمرور على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات ووسائل النقل العام؛ لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق الشتوي، ومتابعة تنفيذ قرار منع تدخين الشيشة داخل كافة المقاهي، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.