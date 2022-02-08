تشييع جثمان جرير منصور إلى مثواه الأخير وسط غياب الفنانين

شيعت جنازة الفنان الراحل جرير منصور، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، اليوم، إذ أقيُمت صلاة الجنازة على الراحل بمسجد السلام بجوار محافظة الجيزة.

وحرص على الحضور عدد من الأهل والأصدقاء، وجرى تشييع جثمان جرير منصور لمثواه الأخير في حضور عائلته فقط.

ليلى فوزي تكشف سبب وفاة جرير منصور

وكشفت طليقته وأم ابنته ليلى فوزي، سبب وفاته، لـ«الوطن»، إذ قالت إن الراحل جرير منصور، تمت إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أُصيب بعد ذلك بتسمم في الدم.

معلومات عن الفنان جرير منصور

تصدر اسم الفنان جرير منصور، تريند منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة، خصوصا بعدما أعلن خبر وفاته، خلال الساعات الماضية، وبدأ الجمهور يبحث عن أعماله من جديد.

جرير منصور ممثل مصري بدأ حياته الفنية في السبعينيات، إذ شارك في عدد من الأعمال السينمائية، مثل فيلم «الإنسان يعيش مرة واحدة» عام 1981، و«انتحار صاحب الشقة» الذي عُرض في عام 1986، و«ورقة شفرة» عام 2008، وغيرها من الأفلام.

أهم أعمال جرير منصور

«أمير الظلام» سبب شهرة الراحل جرير منصور في السينما واشتهر الفنان الراحل جرير منصور، وذاع صيته من خلال مشاركته في فيلم «أمير الظلام»، الذي جسّد به شخصية رجل يُدعى «ماركوس»، إذ عُرض هذا العمل السينمائي في عام 2002، والذي يُعد من إخراج رامي إمام، وتأليف خالد سرحان.

وشارك الفنان الراحل جرير منصور، في عدد من الأعمال الدرامية، من خلال بعض الأدوار الثانوية، مثل: «امرأة في ورطة»، عام 2010، و«أزمة سكر»، عام 2010، و«الصفعة»، عام 2012، و«رحيم»، عام 2018، وغيرهم من المسلسلات.