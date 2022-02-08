وزير الكهرباء يشيد بالتعاون مع اليابان: شريك موثوق لدعم ومساندة الشعب المصري

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أوكا هيروشي، سفير اليابان الجديد في لقاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعاته وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع طبقا لأحدث التكنولوجيات.

وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان، مشيرا إلى المشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري، والتي تجلت خلال العقود الماضية، كما أشاد بالشركات اليابانية، موضحا أنّها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصري، ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.

إنجازات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

وإستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

تحسين وتطوير الخدمات بقطاع الكهرباء

وأكد الدكتور شاكر، أنّ قطاع الكهرباء يلقى دعم غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة، التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي، كما أشار إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى نحو 10 آلاف ميجاوات في عام 2023، وإلى جهود قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

مشروعات الربط الكهربائي

وأشار خلال الاجتماع، إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، وترتبط كهربائيا مع دول الجوار شرقا مع الأردن، وجار إعداد دراسات لزيادة قدرة الربط الحالية، والربط غربا مع ليبيا، وجنوبا مع السودان، وجار زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، واستكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية، وجار العمل لدراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي، وجار الانتهاء من دراسة الربط الكهربائي مع العراق عن طريق الأردن.

وأكد الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي، حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية، وجرى توقيع مذكرات تفاهم مع قبرص واليونان في هذا الشأن، وجار التنسيق مع الأطراف المعنية لتسريع الخطوات التنفيذية لهذا المشروع المهم، كما أشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري، والتي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

ولفت الوزير، إلى أنّ هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، مؤكدا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.

الهيدروجين الأخضر

وتابع أنّ الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، حيث تعمل حاليا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.

وأوضح الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، وجرى إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، كما أكد الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية، والاهتمام بالتقدم والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن، إضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية، مؤكدا الاهتمام الذي يوليه القطاع للتعاون مع الجانب الياباني في هذا المجال.

وأشاد سفير اليابان الجديد في القاهرة، بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل، معربا عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، كما أشاد بالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربا عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وعن رغبة بلاده في استكمال مسيرة التعاون المثمرة والبناءة بين البلدين وزيادة حجم التعاون مع جمهورية مصر العربية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما أعرب عن تطلع بلاده للتعاون بين قطاع الكهرباء المصري، والشركات والمؤسسات والهيئات اليابانية، ونقل الخبرات بين البلدين، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي يوليه للتعاون مع مصر التي تعد بوابة اليابان للدخول إلى القارة الأفريقية.