وزير الكهرباء: نسعى لزيادة استخدامات الطاقات المتجددة

بحث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجدّدة، أمس، مع «راؤول سيكا»، نائب رئيس شركة «L&T» الهندية ورئيس النقل والتوزيع الكهربائى فى أفريقيا، سبل التعاون المستقبلى.

وأكد «شاكر»، فى بداية اللقاء، الاهتمام بالتعاون المثمر مع كل الشركات والخبرات، خاصة مع «L&T» الهندية، لما لها من خبرات عالية فى مجال الكهرباء، مستعرضاً الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء فى تحقيقها، واهتمام القطاع بنشر استخدامات الطاقات المتجدّدة وخفض انبعاثات الكربون، من خلال تنفيذ الكثير من مشروعات الطاقة المتجدّدة، ومن المخطط أن تزيد نسبة مشاركتها على 42% بحلول عام 2035، فى ظل ما تتمتّع به مصر من ثراء واضح فى مصادرها، خاصة طاقة الرياح والشمس التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجدّدة، إذ إن أطلس الرياح يشير إلى امتلاكنا أكبر قدرات الكهربائية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى نحو 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، لذلك تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتراً مربعاً من الأراضى غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.