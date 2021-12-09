رئيس التحرير

محمود مسلم

قرار جمهوري بالموافقة على قرض ياباني بـ20 مليار ين لتطوير قطاع الكهرباء

كتب:

الوطن
09:55 ص | الخميس 09 ديسمبر 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 324 لسنة 2021، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي «جایکا» للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات، لتطوير قطاع الكهرباء، قيمته 20 مليار ين ياباني، بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 فبراير 2021.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليه اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

مدير «إيسيسكو» يهدي الرئيس السيسي درعا وأبيات شعر في حب مصر

وزير الخارجية يسلم الرئيس السنغالي رسالة من السيسي

خبير سكاني يشيد باهتمام الرئيس السيسي بالقضية السكانية

الطالبة خديجة عن الرئيس السيسي: أب حنون ورحيم بالضعفاء

طفل من ذوي الهمم: «نفسي الرئيس السيسي يفضل معانا لـ 2200»

النائب محمد حلاوة : الرئيس السيسي هبة من الله للمصريين .. يحنو على المستضعفين ويجبر الخواطر .. احتفالية " قادرون باختلاف " أسمى تعبير عن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان