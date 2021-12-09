قرار جمهوري بالموافقة على قرض ياباني بـ20 مليار ين لتطوير قطاع الكهرباء

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 324 لسنة 2021، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي «جایکا» للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات، لتطوير قطاع الكهرباء، قيمته 20 مليار ين ياباني، بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 فبراير 2021.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليه اضغط هنا.