مسلسل الفرح فرحنا يتصدر محركات البحث في مصر.. عمر كمال السبب

تصدر مسلسل الفرح فرحنا، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم الأكثر بحثا على جوجل، منذ بداية عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، إذ تفاعل الجمهور مع الحلقات وأحداثها، وزادت عمليات البحث عن المسلسل في مصر، خلال الساعات الماضية، خاصة بعد ظهور مطرب المهرجانات عمر كمال، في الحلقة الماضية.

أحداث مسلسل الفرح فرحنا

تدرو أحداث مسلسل الفرح فرحنا، في إطار كوميدي، حول مجموعة من الأشخاص يعيشون في إحدى الحارات الشعبية، ويسعى كل منهم إلى كسب العيش.

وتعرض حلقات المسلسل، يوميا، خلال الفترة من الأحد إلى الخميس، من كل أسبوع عبر منصة «شاهد» الإلكترونية.

نجوم الكوميديا والمطربين الشعبيين

يشارك في بطولة مسلسل الفرح فرحنا، مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، على رأسهم: أوس أوس، سامي مغاوري، محمد ثروت، ويزو، أوتاكا، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد.

وينضم إلى حلقات المسلسل، عدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، أبرزهم: حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، عمر كمال، وغيرهم، وقصة العمل من تأليف حسن مصطفى محرم، وكتب السيناريو والحوار خليفة وأحمد محارب وعبده، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، ومن إخراج معتز التوني.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

في سياق آخر، تعرض المنصة الإلكترونية، فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، يوم 14 فبراير الجاري، بعد من رفعه من دور العرض السينمائية، والعمل من بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت ومن تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.

وتدور أحدث الفيلم، حول زوجين تنشب بينهما العديد من الخلافات، لكنها يحرصان على الظهور بمثالية أمام الناس، ويتم تجسيد الأحداث في إطار كوميدي.