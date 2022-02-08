مواعيد عرض مسلسل رياح الحب الموسمية من الأحد للخميس

بحث الكثير من عاشقي ومتابعي الدراما الهندية في مصر والوطن العربي، عن مواعيد عرض المسلسل الهندي «رياح الحب الموسمية»، حيث استطاع هذا العمل أن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما تم عرض أولى حلقاته على شاشة «mbc Bollywood».

مواعيد عرض مسلسل «رياح الحب الموسمية»

يتم عرض المسلسل الهندي رياح الحب الموسمية، من يوم الأحد إلى يوم الخميس، على شاشة «mbc Bollywood»، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، والثامنة مساء بتوقيت السعودية، على أن تتم عرض إعادة هذا العمل الدرامي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف منتصف الليل بتوقيت مصر، والواحدة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، ويكون موعد عرض الإعادة الثانية للمسلسل في تمام الساعة التاسعة والثلث صباحًا بتوقيت مصر، والعاشرة والثلث صباحًا بتوقيت السعودية.

قصة مسلسل رياح الحب الموسمية

أما عن قصة المسلسل الهندي رياح الحب الموسمية، فإنها تدور في جو درامي رومانسي حول الثنائي اللذان يختلفان عن بعضهما، لكنهما في الوقت نفسه يحبان بعضهما البعض وهم «رام وبريا».

ويُعد الممثل الهندي ناكهول ميهتا، هو الذي يجسد شخصية «رام»، الشاب الايجابي يحب عائلته جدًا، ولديه رؤية ايجابية ومتفائلة عن الحب والحياة، كما أنه يعتبر رجل أعمال ناجح، في حين شخصية «بريا»، علي النقيض تماماً منه، فهي شخصية غير متفائلة بالحياة، وتحدث بينهم العديد من المفارقات خلال أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل رياح الحب الموسمية

شارك في تقديم مسلسل رياح الحب الموسمية، عدد كبير من نجوم الهند، مثل: يشا بارمار، التي تجسد شخصية «بريا»، وسود كابور وناكول ميهتا، في دور «رام كابور»، وانشال خورانا، في دور «بيرندا شيخاوت» إضافة إلى الممثلة الهندية سنيها ناماناندي، التي تلعب شخصية «شيفينا كابور ميهرا»، وغيرهم من الفنانين.