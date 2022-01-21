تفاصيل المسلسل الهندي رسامة الحناء البديل لـ«قدري الأجمل»

بعد انتهاء أحداث مسلسل «قدري الأجمل» المتصدر لمحركات البحث على جوجل، تعرف على المسلسل البديل له على قناة «MBCBOLLYWOOD»، وهو «رسامة الحناء».

أبرز المعلومات عن المسلسل البديل لـ«قدري الأجمل»

سيجري عرض مسلسل «أحمر هو لون الحناء» بديلا لـ مسلسل «قدري الأجمل»، الذب انتهت حلقاته أمس الخميس، ويطلق على اسم المسلسل بالهند «رسامة الحناء»، بطولة شيفانجي خدكار، ساي كيتان راو، هيمانت برابهو.

ومن المفترض أن يذاع مسلسل «أحمر هو لون الحناء»، على قناة «MBCBOLLYWOOD»، بداية من الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء، بجانب عرضه على منصة «شاهد نت»، بعد عرضه على «شاهد VIP».

قصة المسلسل البديل لـ«قدري الأجمل»

وتدور أحداث المسلسل البديل لـ«قدري الأجمل»، الذي يحمل اسم «أحمر هو لون الحناء»، حول قصة حب معقدة بين «بالافي وراجهاف»، وتعمل بالافي رسامة حناء، بالرغم من زواجهما بظروف غير ملائمة، حيث أنها تزوجته بعد وفاة زوجها الأول بطلب من عائلته.

ومن ثم يقع «بالافي و راجهاف» في حب بعضهما البعض لدرجة الجنون، بعد معاناتها مع راجهاف بطل المسلسل، بعد قيامه بأعمال البلطجة، ولكن ينعدل حاله بعد الوقوع في حبها، و لكن سرعان ما تنقلب حياتهما رأسا على عقب، بسبب عودة زوج بالافي الأول.

عدد حلقات مسلسل «الأحمر هو لون الحناء»

تم عرض مسلسل «رسامة الحناء» لأول مرة في التليفزيون الهندي في 15 فبراير 2021، من خلال قناة «ستار بلس» الهندية، وعدد حلقاته بالهند ما يقرب من 246 حلقة في الموسم الأول، و لم يتم الإعلان عن موسم جديد.

وتم عرض آخر حلقات من مسلسل «رسامة الحناء» أو «أحمر هو لون الحناء» منذ شهرين بالهند، وتوقف تصوير المسلسل أيضا بأمر من الدولة بسبب انتشار جائحة كورونا.