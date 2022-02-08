تفاصيل برنامج وأسعار الفوج القادم لرحلات «اعرف بلدك» في الواحات

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن أهم تفاصيل وترتيبات الفوج القادم من رحلات «اعرف بلدك»، الذي تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة إلى منطقة الواحات البحرية، وحصلت «الوطن» على خريطة برنامج الفوج، والتي تتضمن ميعاد انطلاق الفوج وبرنامجه وأسعاره ومواعيد الذهاب والإياب والإقامة والإعاشة والشروط والضوابط ، وهي:

انطلاق الفوج خلال الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري

- ينطلق الفوج القادم من رحلات «اعرف بلدك» للواحات البحرية يوم 13 فبراير، ويستمر حتى 16/ 2 /2022.

- مدة الفوج: 4 أيام «ثلاث ليالي».

- المرحلة العمرية: من 18 إلى 40 سنة.

- قيمة الاشتراك: تحصل مبلغ 400 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة في الواحات البحرية.

- للاشتراك التوجه شخصيا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرًا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة مام نادي الزمالك - امتداد شارع 26 يوليو - ميت عقبة، الدور السادس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك، وفي حالة اكتمال حجز الفوج، يجرى الحجز في الأفواج التالية تباعا.

الأولوية في الحجز لأسبقية السداد بخزينة الوزارة

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ.

- يمنع التدخين نهائيا في أماكن الإقامة، ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو ظهور أعراض مرضية أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية، يغادر المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- عدم قبول من سبق لهم الاشتراك في الرحلة خلال الموسم الماضي، وفي حالة ثبوت تكرار المشاركة يحرم من الرحلة، وعدم رد قيمة الاشتراك.

- إحضار شهادة طبية تفيد خلو المشارك من الأمراض المعدية والمزمنة، وأمراض القلب والأمراض النفسية والصرع، واللياقة الطبية مسئولية شخصية للمشارك في الرحلة.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

- التحرك الساعة السابعة صباحا من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة.

تفاصيل البرنامج السياحي للفوج

وتتضمن فعاليات البرنامج السياحي للفوج، العديد من الزيارات للمعالم الحضارية الفرعونية والأثرية، ومنها المتاحف والمقابر الفرعونية والأماكن السياحية والثقافية والمعالم الصناعية المشهورة، والمتنوعة:

- زيارة منجم الواحات البحرية للحديد.

- زيارة المعالم الأثرية ومتحف المومياوات الذهبية.

- زيارة مقابر الأسرة 26 الفرعونية.

- زيارة متحف المفتلا.

- زيارة بانوراما الواحات البحرية.

- زيارة الأماكن السياحية.

- زيارة الآبار الباردة والساخنة.

- زيارة جبل الهرم والدست والمغروفة والبحيرة المالحة.

- زيارة مصنع التمور.