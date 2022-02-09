أشهر شرير أطلق إفيهات ضاحكة.. تعرف على عادل أدهم

هو أشهر من قدم أدوار الشرير في السينما المصرية، كما استطاع أن يترك لنفسه بصمة واضحة ومميزة في عالم الفن، إذ تمكن من تجسيد شخصية الرجل الشرير بشكل كوميدي، مع الفنان الراحل عادل أدهم تستطيع أن تتذكر أدواره وإفيهاته معًا، التي أطلقها في عدد كبير من أعماله السينمائية.

رحيل الفنان عادل أدهم

رحل الفنان الراحل عادل أدهم، عن عالمنا في مثل هذا اليوم 9 فبراير عام 1996، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، تاركًا وراءه مسيرة فنية حافلة بالنجاح، حيث تمكن النجم الراحل من تقديم ما يقرب من 100 عمل فني تنوع بين السينما والدراما.

«بتقفل الباب ليه يا معلم.. هنرقص دانس يا روح أمك»

للفنان الراحل عادل أدهم، عدد كبير من الإفيهات التي أطلقها خلال مشاركته في العديد من الأعمال الفنية، والتي ظلت عالقة في أذهان الكثير من الجمهور حتى الآن، مثل مقولته في فيلم «الفرن»، مع الفنانة الراحلة معالي زايد، والنجم الراحل يونس شلبي، حيث قال: «بتقفل الباب ليه يا معلم.. هنرقص دانس يا روح أمك».

«نتقابل في جهنم بقى.. ما إحنا لو دخلنا الجنة مش هنلاقي حد نعرفه»

كما أطلق الفنان الراحل عادل أدهم، إفيه شهيرا له، من خلال أحداث فيلم «علاقات مشبوهة»، الذي تم عرضه في عام 1996، قائلًا: «نتقابل في جهنم بقى.. ما إحنا لو دخلنا الجنة مش هنلاقي حد نعرفه».

«الراجل مننا من حقه يتجوز 9»

«الراجل مننا من حقه يتجوز 9»، جملة قالها الفنان الراحل عادل أدهم، خلال أحداث فيلم «ثرثرة فوق النيل»، الذي تم عرضه على شاشات السينما المصرية في عام 1971.

«أدبح يا زكي قدرة»

واشتهر الفنان الراحل عادل أدهم، بجملة «إدبح يا زكي قدرة»، التي قالها في فيلم «السلخانة»، عام 1982، بطولة كلًا من: مديحة كامل، سمير صبري، محمد رضا، سعيد عبد الغني، نجوى فؤاد، وغيرهم من نجوم الفن.