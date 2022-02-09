درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9-2-2022 في مصر

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيسود، اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث ستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، حيث تنخفض درجات الحرارة ما بين 2-4 درجات مئوية على كل الأنحاء.

ويسود طقس مائل للبرودة بارد نهارا على جميع المحافظات، في حين يصبح شديد البرودة ليلا، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة ومحافظات الوجه البحري 18 درجة مئوية، فى حين أنه ستكون 16 درجة مئوية على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وتتراوح درجات الحرارة الصغري مع بداية ساعات الليل ما بين 6-10 درجات، حيث يسود طقس شديد البرودة.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 18- 10

الإسكندرية 16- 11

وادي النطرون 18- 11

طنطا 17- 10

شبين الكوم 22 - 10

دمنهور 17- 10

بلطيم 16- 11

مطروح 16- 10

السلوم 17- 10

سيوة 19- 10

بورسعيد 17- 11

دمياط 18- 11

الزقازيق 18- 11

المنصورة 21- 10

الإسماعيلية 18- 10

السويس 19- 10

العريش 17- 10

رفح 21- 11

رأس سدر 19- 09

نخل 19-03

نويبع 21- 15

طابا 21- 13

كاترين 15-00

الطور 22-10

شرم الشيخ 25-14

الغردقة 24- 13

مرسى علم 23- 11

الفيوم 18- 09

بني سويف 19-08

المنيا 19-06

أسيوط 19- 07

سوهاج 20 -08

قنا 23- 08

الأقصر 24- 08

أسوان 25- 11

إدفو 25-08

أبو سمبل 25-09

الوادي الجديد 24- 07

شلاتين 26- 13

أبو رماد 25- 13

حلايب 23- 14

رأس حدربة 23- 14.