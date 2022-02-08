رئيس الوزراء: زيادة إنتاج المواسير لتلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة إجراءات وجهود توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمية التي يتمّ تنفيذها، وخاصة المواسير، وغيرها، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الجهات المعنية.

الدولة تعمل حالياً على توفير المواد الخام الداخلة في تصنيع المواسير

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنَّ اجتماع اليوم يأتي لمتابعة الجهود الخاصة بزيادة حجم الإنتاج من المواسير التي يجرى استخدامها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية «مياه، وصرف، وغاز طبيعي»، وذلك بما يلبي الطلب المتزايد على تلك المواسير، في ظل تنامي مشروعات قطاع التشييد والبناء، وكذا تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكّداً أنَّ الدولة تعمل حالياً على توفير المواد الخام الداخلة في تصنيع المواسير، وزيادة قدرات التصنيع المحلية.

وأشار وزير البترول، خلال الاجتماع، إلى أنَّه يجرى العمل على توفير المواد الخام المطلوبة لصناعة المواسير، وكذا زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، إلى جانب زيادة خطوط الإنتاج، وذلك بهدف الوفاء بالالتزامات المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، في ظل ما نشهده من طفرة كبيرة في تنفيذ هذه المشروعات التي تتطلب مضاعفة حجم الإنتاج من مواسير البولي إيثيلين على وجه الخصوص، المستخدمة في مشروعات مياه الشرب، أو الصرف الصحي، أو الغاز الطبيعي، منوهاً إلى أنَّه يتم أيضاً التنسيق مع الجهات المعنية لاستيراد الكميات التى قد يكون هناك احتياج إليها.

التراس: إقامة المزيد من خطوط إنتاج المواسير والتوسعات في المصانع القائمة

من جهته، أكّد الفريق عبدالمنعم التراس، سعي الهيئة الدائم لتلبية الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ المشروعات الكبرى، الجاري تنفيذها حاليًا وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيراً إلى أنَّه يجرى حالياً العمل على زيادة الكميات المصنعة من المواسير، المستخدمة في تنفيذ هذه المشروعات، إلى جانب إقامة المزيد من خطوط الإنتاج والتوسعات في المصانع القائمة، تلبية للطلب المتزايد على مثل هذه المنتجات.

ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جهود الهيئة لزيادة حجم المنتج من مواسير البولي إيثيلين، موضحاً أنَّه جرى التعاقد على توريد خطوط إنتاج جديدة ليصل حجم الإنتاج الى 79 ألف طن سنويا نهاية العام المالي 2022- 2023، مشيراً إلى أنَّه تم خلال السنوات الخمس الأخيرة إنتاج وتوريد ولحام واختبار مواسير بأقطار وضغوط مختلفة للمشروعات التنموية والخدمية التى تنفذها الدولة بكميات تصل إلى 128 ألف طن.

وأشار الفريق عبد المنعم التراس إلى أنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى ادارة ومتابعة خطوط الانتاج الخاصة بمواسير البولى ايثيلين، ومن ذلك ما يتعلق بالتغذية الآلية للخام، والتحكم فى التشغيل وجودة المنتج، ومتابعة الأعطال، والتحكم الآلى فى الضغوط لنفس القطر بدون توقف الخطوط.

وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع كذلك مع المصانع التابعة للقطاع الخاص المنتجة لمواسير البولي ايثيلين، لمتابعة خطط انتاج هذه المصانع، والمقترحات الخاصة بتوسعاتها خلال الفترة القادمة، بما يلبي الطلب المتزايد على تلك المواسير، إلى جانب العمل فى الوقت ذاته على تأمين وتوفير الاحتياجات من المواد الخام.