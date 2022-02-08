خطوات وضوابط التظلم على نتيجة نصف العام لطلاب أولى وثانية ثانوي

يبحث الكثير من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عن خطوات وطريقة تقديم تظلمات على نتائج نصف العام، والإطلاع على أوراق الإجابة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، بعد إعلانها في عدد من المدارس على مستوى الجمهورية في صورة تقديرات، طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التعليم، أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن في صورة تقديرات، وفقا للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2022، والقرار الوزاري رقم 133 لسنة 2021.

فتح تظلمات نتائج نصف العام

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن تظلمات الطلاب المتضريين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي، تقدم ورقيا بالإدارة التعليمية في اليوم التالي لإعلان النتيجة، وفي موعد أقصاه 15 يوما، من تاريخ إعلان النتيجة.

وحددت الوزارة ضوابط تقديم التظلمات لطلاب النقل، كالتالي:-

- التقدم بطلب تظلم عن المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

- سداد أربعون جنيها عن كل مادة بموجب قسيمة توريد داخل كل مدرسة.

- تحديد موعد للاطلاع على أوراق الإجابة المتظلم من نتائجها، بعد توقيع مقدم الطلب، بما يفيد علمه بموعد الاطلاع، ومكانه داخل المدرسة.

حظر استخدام المحمول أثناء الإطلاع على ورق الإجابة

- استخراج أصول كراسات الاجابة الخاصة بالطلاب المتضررين تصویرها ضوئية، وتجهيزها للاطلاع من قبل الطالب وولي الأمر بعد التقفيل على الأماكن التي تخلو من الإجابة بها، وتذييل كل صفحة بكراسة الإجابة بخاتم المدرسة.

- يحظر على الطالب أو ولي أمره استخدام المحمول في المكان المخصص للإطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول.

- يحظر عليه اصطحاب أي نماذج للإجابة، مع تسليم الطالب النموذج الذي سيدون فيه بخط يده الملاحظات.