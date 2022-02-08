«التعليم» تحدد مواعيد مقابلات المرشحين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عقد لجان مقابلات المرشحين للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية «ثلاث وخمس سنوات» من رؤساء لجان ومراقبين أوائل وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطاب لمدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بمواعيد عقد المقابلات، برئاسة مدير عام التعليم الفني، بجانب أعضاء اللجنة المرشحين من قبل قطاع التعليم الفني «عضو لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفني- عضو لجنة الإدارة - عضو الشئون القانونية - عضو التوجيه المالي والإداري- عضو إداري من المديرية».

13 فبراير بدء عقد المقابلات للمرشحين لأعمال امتحانات الدبلومات

وحددت وزارة التعليم مواعيد المقابلات للمرشحين لأعمال الامتحانات للتعليم الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي وهي كالتالي:-

- عقد المقابلات للمرشحين في امتحانات التعليم الصناعي يوم الأحد 13 فبراير 2022.

- عقد مقابلات للمرشحين في امتحانات التعليم الزراعي والتجاري والفندقي يوم الإثنين 14 فبراير 2022.

الأوراق المطلوبة لعقد المقابلات مع المرشحين للامتحانات

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المديريات التعليمية، بالتنبيه علي المرشحين الذي تنطبق عليهم شروط الترشح لوظيفتي «رئيس لجنة - مراقب أول»، لحضور المقابلة وبحوزتهم نموذج رقم 5 معتمد من جهة عملهم الأصلية والإدارة التعليمية أو المديرية.

كما شددت خلال خطابها للمديريات، على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء عقد المقابلة مع المرشحين لأعمال الامتحانات، وقالت الوزارة، إن امتحانات الدبلومات الفنية النظرية، تعقد يوم السبت 21 مايو، ويوم السبت 11 يونيو تعقد الامتحانات العملية، على أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.