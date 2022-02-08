«التعليم» تعلن تفاصيل جائزة التميز الحكومي لجميع المديريات والإدارات

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، في إطار تنفيذ مشروع «جائزة مصر للتميز الحكومي»، في دورتها الثالثة 2022 والذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف دعم الجهات الحكومية ونشر ثقافة وفكر التميز في العمل الحكومي.

وطالبت الوزارة المديريات بموافاتها ببيانات المرشحين في موعد أقصاه 15 فبراير الجاري لتفعيل اسم المستخدم الخاص بالمرشحين والتيسير على المنسقين في تقديم طلب الترشيح على النظام الإلكتروني.

شروط المشاركة في جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة

وأضافت الوزارة في خطابها، أنّ شروط المشاركة في جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة تتضمن تنفيذ فكرة أو مبادرة إبداعية مطبقة بالفعل ومصدرها أحد العاملين أو فريق العمل من داخل الجهة الحكومية المتقدمة وساهمت في حل تحديات أو مشكلات قائمة أو تحسين عمليات أو خدمات الجهة الحكومية.

شروط المشاركة لجوائز التميز الفردي

وبالنسبة لجوائز التميز الفردي، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن شروط المشاركة تتمثل في وجود فني رئيس قطاع أو ما يعادله ورئيس إدارة مركزية ويكون المتقدم معين في الوظيفة سواء القيادية أو الإشرافية وأمضى عاماً على الأقل في الوظيفة أو أن يكون فني مدير عام ومدير إدارة تخصص بتكليف أو قرار داخلي ويشترط تفعيل الوظيفة لمدة عامين على الأقل.

شروط المشاركة في جائزة أفضل موظف حكومي أو أفضل فريق

ونوهت الوزارة إلى أنّ الجائزة الثالثة هي جائزة أفضل موظف حكومي أو أفضل فريق حكومي، وتشترط أن يكون الموظف المرشح ضمن المعينين على الدرجات الأولى والثانية والثالثة، ويجب أن يكون فريق العمل المرشح تم تشكيله وحقق إنجازات خلال مدة لا تتجاوز عامين سابقين على تاريخ التقديم وليس فريق قيد التشكيل مع خطة مستقبلية، وبالنسبة لترشيحات فريق العمل فإن الحد الأقصى لعدد الأعضاء هو سبعة أفراد وقد يتضمن هذا العدد فردين بحد أقصى من خارج الجهاز الإداري للدولة.