أول تعليق من حسام حداد بعد تحويله للتحقيق: أنا أهلاوي.. وآسف خانني التعبير

علق الإعلامي حسام حداد، على الهجوم الذي طاله خلال الساعات الماضية، بسب حديثه عن النادي الأهلي، وذلك في أول رد منه بعد إيقافه عن العمل، وتحويله إلى التحقيق، قائلا: «أنا مشجع أهلاوي منذ الصغر».

وكتب حسام حداد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «قرأت وأقرأ ما يُكتب، أحترم الآراء البناءة وأصغى لها، لكن وجب التوضيح.. أولاً أنا مشجع أهلاوي منذ طفولتي، أحب النادي وأشجعه واحترم رموزه ونجومه.. لم أخفِ انتمائي يوما للأهلي، ولمن يريد، بحث صغير يثبت ذلك».

حداد: أنا مع كل نادي مصري ضد أي نادي خارجي

وتابع: «ثانيًا أنا مع كل نادٍ مصري يلعب ضد أي نادٍ خارجي بقلبي وعقلي، وهذا ما دعوت له دائماً، واليوم أضفت إليه أنّ للمشجعين الحق في تشجيع من يريدون من أندية، وهذا ألف باء كرة القدم، مع التأكيد على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف المنتخب في مباراتينا مع السنغال في تصفيات كأس العالم.غريبٌ علي أن يأتي اليوم الذي اضطر فيه لتوضيح دعمي للنادي الأهلي خصوصاً أو لأي نادٍ مصري يقابل فريقاً خارجيا بشكل عام».

واختتم حسام حداد حديثه: «لكن ولحرصي على مشاعر كل المعنيين، أقدم أسفي إن خانني التعبير فحملت طيات كلماتي ما لم أقصد.دمتم بألف خير وكل التوفيق للنادي الأهلي اليوم في مباراته ولنضف كأساً جديداً وميداليةً جديدة لمصر كلها».

إيقاف حسام حداد عن العمل وتحويله للتحقيق

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام، قررت منذ قليل، إحالة حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل لما بدَرَ منه اليوم خلال برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على شاشة القناة الأولى، بشأن النادي الأهلي.

وأوضحت الهيئة الوطنية للإعلام في بيانها الذي أصدرته اليوم أنها تحترم جميع الأندية المصرية على حد سواء، وتتعامل مع جمعيهم بحيادية شديدة، كما تمنت التوفيق والنجاح للأندية المصرية في تحقيق المزيد من الإنجازات.