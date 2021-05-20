حسام حداد يروي تجربته مع لقاح أسترازينيكا: الحمد لله مطلعليش عين تالته

أعلن الإعلامي حسام حداد، حصوله على لقاح أسترازينيكا، موضحا أنه سجل طلب الحصول علي اللقاح منذ 4 أسابيع، وحصل عليه، أمس الأربعاء، في مقر شركة فاكسيرا بمحافظة الجيزة قائلا:«الحقنة مش بتوجع، وفي جزء من الثانية أخدت الحقنة، ومفيش فرق بين الكتف الشمال واليمين، أنا سعيد إني حصلت على أسترازينيكا، والحمد لله ماطلعليش عين تالته».

وأضاف حداد خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية: «كنت متوقع نوعا من أنواع اللخبطة في التعامل، ولما دخلت سلمت بطاقتي لسيدتين تعملا في فاكسيرا لتسجيل كل التفاصيل، والمكان كان جيد التهوية والإنارة مع وجود كراسي ويمكن أن ننتظر في الخارج».

وتابع: أن المعاملة كانت طيبة للغاية: «لما الموظفين بيندهوا على حد ومش بيلاقوه كانوا بيدوروا عليه بره وكل الكلام يا أفندم وحضرتك وفي انتظارك، ولما جه دوري راجعت مع دكتورة تاريخي الطبي، بعدها رحت للممرضة أو الطبيبة اللي موجودة».

وأردف: «بعد الحصول على اللقاح، حصلت على كارت باسم اللقاح الذي تلقيته وموعد الجرعة الثانية بعد 3 أشهر».

وحول أعراض اللقاح، أكد حداد أنها تختلف من جسم لآخر: «أنا أصريت أكون موجود معاكم عشان أحكي التجربة، حسيت بتكسير جسم بسيط مش قوي وفي حالة عامة من الوهن وحاسس إن جسمي ضعيف، وسمعت في الانتظار كم رهيب من الشائعات زي أن أسترازينيكا يتسبب في جلطات والاتحاد الأوروبي مرضيش ياخده فانجلترا خلصت منه وبعتته للدول اللي زينا.. لكن الحقيقة في وزارة صحة ومنظمة الصحة العالمية مش هيطعمونا حاجات تموتنا، إحنا مش فئران تجارب، وانجلترا طعمت نصف الشعب بأسترازينيكا وبقوا يحضروا مباريات كرة القدم، وعموما كل لقاحات كورونا جيدة وتفيد البشر».