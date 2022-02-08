تحذير خطير بشأن الوجبات السريعة.. أمراض مختلفة للرجال والنساء

حذرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، من خطورة تناول الوجبات السريعة التي قد تسبب العديد من الأمراض الخطيرة، مثل الأورام السرطانية التي قد تنتج أيضًا من الأطعمة ذات الدهون العالية، وتكون خلايا سرطانية بالجسم.

أنواع الأورام السرطانية لدى الرجال

وأوضحت الرعاية الصحية، أن هناك العديد من الأورام السرطانية المنتشرة لدى السيدات والرجال، وحسب نوع كل جنس يكون الإصابة بالأورام السرطانية في الأماكن المختلفة بالجسم، إذ تتركز الأورام السرطانية في «الرئة- الكبد- المعدة- القولون المستقيم- البروستانا».

أنواع الأورام السرطانية لدى السيدات

أما أنواع الأورام السرطانية المنتشرة بصورة كبير لدى السيدات، تتمثل أماكنها في «الثدي- عنق الرحم- الرئة- القولون المستقيم- المعدة»، ويجب استشارة الطبيب فورا عند الشعور بأي أعراض تشير إلى الإصابة بالخلايا السرطانية.

أسباب الإصابة بالسرطان

وأشارت الهيئة العامة إلى وجود خمسة أسباب رئيسية للإصابة بالخلايا السرطانية بالجسم بجانب الوجبات السريعة والأطعمة ذات الدهون العالية، تتمثل في «عدم تناول الخضروات والفواكه بصورة مستمرة- قلة النشاط البدني- شرب الكحوليات- التدخين- زيادة الوزن».

الأطعمة التي تقلل من الإصابة بالسرطان

نوهت الرعاية الصحية بضرورة تناول بعض الوجبات والأطعمة الغذائية التي تقلل من فرص الإصابة بالعدوى بمرض السرطان، وتتمثل هذه الأطعمة في «تناول الأطعمة الغنية التي تحتوي على فيتامين A، مثل الجزر والقرع والمانجو، تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C، مثل الفلفل الألوان، البرتقال، الفراولة والمانجو، بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بفيتامين E التي تتواجد في المكسرات، وزيت الزيتون، وبعض الأوراق الخضراء».