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محمود مسلم

إقامة عزاء الفنان جرير منصور الخميس المقبل بمسجد الشرطة

كتب:

بسمة شطا
05:56 م | الثلاثاء 08 فبراير 2022
جرير منصور

جرير منصور

أعلن ياسر منصور، شقيق الفنان جرير منصور، اليوم، استقبال العزاء الخاص بالفنان، الخميس المقبل.

عزاء الفنان جرير منصور

وكتب شقيق جرير منصور، عبر صفحته الخاصة على فيس بوك: «عزاء المغفور له بإذن الله تعالى المهندس جرير منصور، الخميس المقبل، إن شاء الله، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد من بعد صلاة المغرب حتى الساعة 8:30 مساء».

يذكر أن الفنان جرير منصور، توفي مساء أمس الاثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى.

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